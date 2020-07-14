Похищенная дверь из "Батаклана" с рисунком Бэнкси вернется в Париж

Во Францию возвращается похищенная в январе прошлого года дверь из концертного зала "Батаклан". Сделанное на стальном щите изображение посвящено памяти жертв парижских теракта 2015 года и считается творением знаменитого мастера стрит-арта Бэнкси. Рисунок нашли на одной из ферм в итальянской области Абруццо в июне и представили публике 14 июля в стенах французского посольства в Риме.

"Эта дверь была свидетелем теракта, убийства. Но для многих она стала и путем к спасению, для тех, кто сумел добежать до аварийного выхода. Благодаря этой двери, людям удалось выжить. 90 человек, к несчастью, были все же убиты", - отмечает Кристиан Массе, посол Франции в Италии.

Всего в результате серии парижских терактов погибли 130 человек. Большая часть из них - как раз в стенах концертного зала.

Эксперты не брались определить цену ставшего символом скорби изображения. Ранее одна из картин Бэнкси, высмеивающая парламент Великобритании, была продана на аукционе за рекордные $12 млн.