Коронавирус: вернутся ли европейские студенты в университеты?

Опыт вступительных экзаменов в ВУЗы в этом году оказался беспрецедентным почти во всех странах Европы: обязательная дистанция между абитуриентами, маски и дезинфекция. Для тех, кто поступил, начало учебного года выглядит неопределённым: одни обещают только онлайн-занятия, другие - смешанное обучение.

Ряд американских университетов, в частности, Гарвард, объявили, что все занятия с сентября будут проходить онлайн. При этом администрация Дональда Трампа предупредила, что иностранным студентам, которые не будут посещать очные занятия, придётся покинуть страну. Гарвард и Массачусетский Технологический институт подали в минувшую среду федеральный иск против этого "абсурдного" решения.

Великобритания и Россия: дорогое онлайн-обучение?

В Великобритании Кембридж уже объявил, что занятия в наступающем учебном году будут проходить дистанционно круглый год. Другие университеты, такие как Манчестер, заявили, что определятся осенью.

В связи с этим полемику вызвало решение большинства высших учебных заведений не пересматривать плату за обучение, несмотря на отсутствие очных занятий. Учитывая, что эта сумма в Соединённом королевстве может достигать 9 250 фунтов стерлингов в год (то есть около 10 тысяч евро), не исключено, что представляющие интересы студентов ассоциации обратятся в суд.

Проблема перерасчёта платы за обучение в связи с исключительно дистанционным обучением актуальна и в России. Многие студенты ВУЗов и их родители считают, что дистанционное обучение не может рассматриваться в качестве полноценной замены очного учебного процесса.

Шпиль здания МГУ в Москве. Misha Japaridze/AP

Десятки подобных петиций за последние недели создаются и активно подписываются в соцсетях. ВУЗы, в свою очередь, подчеркивают, что стоимость труда преподавателей увеличилась, поскольку приходится тратить больше времени на подготовку занятий, регулярно отвечая на вопросы студентов в чатах и по другим каналам связи.

Расходы ряда учебных заведений также возросли, ведь увеличились счета за электроэнергию и интернет, который позволяет дистанционно работать с большим количеством студентов.

Испания и Франция: за смешанную модель обучения

Здание Сорбонны в Париже. Skeeze/ Pixabay

Вступительные экзамены в университеты Испании завершились в минувшую пятницу. Более 200 тысяч студентов ежегодно проходят эти обязательные испытания, чтобы начать взрослую жизнь. В этом году всё было не так, как прежде: полтора метра между партами, обязательное ношение на экзаменах масок и дезинфекция рук.

Министерство образования страны предложило чередовать онлайн-преподавание с очным обучением в тех случаях, когда высшее учебное заведение может гарантировать расстояние между студентами в полтора метра.

В университете Вальядолида, например, руководство решило переоборудовать классные комнаты и аудитории, чтобы рассадить с соблюдением дистанции как можно больше студентов, а также разделить поток на более мелкие группы. "В противном случае остаются онлайн-классы", - подтвердил Euronews один из членов педагогического совета. Похожее решение приняли также шесть из более чем двадцати государственных университетов Мадрида.

Во Франции университеты сделали ставку на смешанную модель. Согласно поручению Министерства высшего образования республики, половина курсов должна проводиться в режиме онлайн. "Исключительно дистанционное обучение бесполезно, его нельзя назвать оптимальным решением", - заявил президент старейшего парижского университета Сорбонна Жан Шамбаз в интервью газете "Паризьен".

"Оно должно быть дополнением к очному обучению. Самый эффективный способ приобретения знаний - это обучение в группе. Нельзя обойтись без контактов и обмена мнениями преподавателя со студентами и между студентами. Учение должно быть гибридным!"

Италия за очное обучение

Студенческий флешмоб за очное обучение в Риме. Mauro Scrobogna/LaPresse

В Италии Министерство просвещения, университетов и научных исследований поддерживает возвращение студентов в аудитории. "С сентября мы снова начн`м очные занятия, а также разрешим перемежать их с дистанционным обучением из-за не решённой пока проблемы переполненных классов, в соответствии с новыми санитарными нормами", - рассказал глава ведомства Гаэтано Манфреди в эфире телеканала Sky tg24.

Он пообещал проявить гибкость в отношении иностранных студентов, которые потребуют дистанционного обучения. "Мы не должны никого оставлять за бортом", - подчеркнул он. При этом Манфреди отклонил идею установки в аудиториях пластиковых панелей для разделения студентов. По его мнению, следует, скорее, увеличить количество классов и изменить расписание курсов, раздробив поток.

Первым указаниям Министерства просвещения последовал университет Болоньи, объявивший, что в первом семестре 2020-2021 учебного года, как бы ни развивалась эпидемиологическая ситуация, объединит очную и заочную модели обучения.

Германия ждет увеличения притока студентов

И, как обычно бывает, не выгодная для одних ситуация оборачивается удачей для других. В Германии, где университетское обучение бесплатно, многие не исключают увеличение притока европейских студентов.

По данным телеканала Deutsche Welle, в контексте дальнейшего развития пандемии те, кто в нормальной ситуации предпочли бы США или Великобританию, обратят внимание на немецкие высшие учебные заведения.