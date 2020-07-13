Хашим Тачи приехал на допрос в Гаагу

Президент Косова Хашим Тачи в понедельник даст показания в Гааге по выдвинутым против него обвинениям в военных преступлениях.

Лидер частично признанной республики свою вину не признает и намеревается доказать прокурорам, что не нарушал международных законов во время войны.

Обвинения Тачи связаны с вооруженным конфликтом 1998-1999 годов в Косове между этническими албанскими сепаратистами и Сербией. Утверждается, что члены освободительной армии Косова, боровшейся за независимость, совершили военные преступления и преступления против человечности.

Тачи, как командир ОАК, обвиняется в том, что несет ответственность за почти 100 убийств сербов, цыган и политических противников косовских албанцев, а также за похищения людей, преследования и пытки.

В результате боевых действий в Косове погибли более 10 000 человек, большинство из которых были этническими албанцами.

Война закончилась после 78-дневной воздушной кампании НАТО в 1999 году. Сербские войска были вынуждены покинуть Косово. Край провозгласил независимость в 2008 году. Сербия отказывается ее признать.

Сам Хашим Тачи ранее заявлял, что в случае если Специальный суд в Гааге утвердит обвинительный акт, он готов подать в отставку.