Предъявят ли обвинения Хашиму Тачи?

Косовский президент Хашим Тачи приехал в Гаагу на встречу с прокурорами, которые в прошлом месяце обвинили его в военных преступдениях и в преступлениях против человечности, в том числе в убийствах, пытках и похищении людей.

Тачи свою вину отрицает. Перед тем как войти в здание Спецпрокуратуры в окружениии небольшой группы сторонников, он заявил:

"Я готов принять новый вызов и добиться успеха для моего сына, моей семьи, во имя моего народа и моей страны. Никто не может переписать историю. Это цена за свободу".

Обвинения связаны с вооруженным конфликтом конца 90-х годов в Косове, в результате которого в одностороннем порядке провозгласил независимость от Сербии. Тачи был командующим так называемой Армии освобождения Косова - военизированной организации косовских албанцев, с середины 90-ых боровшейся за независимость и моноэтническую составляющую края.

Сторонники Тачи считают его героем:

"Мы, косовские албанцы, считаем, что это заговор. Это раз. А ещё против него выдвинуто много ложных обвинений в торговле человеческими органами и тому подобном. Я в это вооще не верю. Потому что не для того они вступили в войну".

В 2008 году экс-прокурор Гаагского трибунала по бывшей Югославии Карла дель Понте в своей книге обвинила Армию особождения Косова и её командующего в похищении сотен сербов и цыган. По данным Понте, у похищенных забирали почки и сердце, а затем переправляли в Европу, Израиль и Турцию. При этом оставшиеся с одной почкой пленные зачастую были вынуждены ждать, когда найдётся клиент для второй почки.

Экс- прокурор утверждала, что был найден дом, где проводились операции, со следами преступлений. Но, по её словам, расследование так и не было начато. Хашми Тачи обещает подать в отставку, если обвинительное заключение против него Гаагской Спецпрокуратуры будет подтверждено.