За что поляки ценят и критикуют президента Анджея Дуду?

Своей победой во втором туре президентских выборов в Польше Анджей Дуда обязан, в первую очередь, жителям сельской местности, малых и средних городов. Занимавший высокий пост последние пять лет консерватор выступает в защиту традиционных ценностей и позиционирует себя как гарант разработанных его правительством программ соцподдержки. С 2015 года глава государства провел целый ряд реформ, инициированных правящей партией "Право и справедливость".

"Совершенно очевидно, что больше нам нечего искать, на этот раз перед нами идеальный кандидат", - заявил лидер партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский.

Политические оппоненты упрекают Дуду в подавлении свободы слова, недовольны сближением Польши и США. Оппозиция критикует президента за антимигрантскую риторику и резкие высказывания в адрес представителей ЛГБТ-сообщества. Главный же конфликт между Варшавой и Брюсселем разгорелся вокруг судебной реформы.

"Речь идет о реорганизации Верховного суда и Конституционного трибунала, о назначениях верных правительству судей, о ряде других элементов, которые противоречат принципу верховенства права, подрывают основы демократии, создают угрозу массовых нарушений прав человека", - говорит Якуб Ярачевский, эксперт Democracy Reporting International

Три года назад Еврокомиссия инициировала разбирательство на основе 7-й статьи Соглашения о ЕС, которая предполагает введение санкций в отношении государств за "серьезные нарушения европейских ценностей".

"До сих пор результаты действий, предпринимаемых органами ЕС в отношении стран-членов, где наблюдается регресс в области верховенства права, были довольно неоднозначными. Некоторые из временных мер и решений суда Евросоюза увенчались успехом. Но в отношении Польши дело застопорилось", - добавляет Ярачевский.

У Брюсселя есть и еще один рычаг давления на Дуду, отмечают эксперты. Польша - крупнейший получатель средств из фондов ЕС.