"Диснейуорлд" во Флориде открылся в разгар пандемии

Во Флориде после почти четырех месяцев карантина открылся самый большой и самый посещаемый в мире центр развлечений "Диснейуорлд". Из-за пандемии коронавируса правила посещения изменились. Между тем в самом штате Флорида в воскресенье установлен новый антирекорд суточного показателя новых случаев заражения — 15 299. В субботу новых случаев было около 11 тысяч. Во Флориде, Аризоне, Техасе, Калифорнии и ряде других американских штатов наблюдается сейчас быстрое распространение вируса. В целом число случаев заражения за сутки растет в течение последних двух недель в 39 американских штатах. США лидируют среди стран как по числу инфицированных, так и умерших .