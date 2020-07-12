"Диснейуорлд" во Флориде открылся в разгар пандемии

Во Флориде после почти четырех месяцев карантина открылся самый большой и самый посещаемый в мире центр развлечений "Диснейуорлд". Из-за пандемии коронавируса правила посещения изменились. Между тем в самом штате Флорида в воскресенье установлен новый антирекорд суточного показателя новых случаев заражения — 15 299. В субботу новых случаев было около 11 тысяч. Во Флориде, Аризоне, Техасе, Калифорнии и ряде других американских штатов наблюдается сейчас быстрое распространение вируса. В целом число случаев заражения за сутки растет в течение последних двух недель в 39 американских штатах. США лидируют среди стран как по числу инфицированных, так и умерших .
Другие No Comment
В провинции Фуцзянь объявлен "красный" уровень опасности
Сильное наводнение в Японии
Протест итальянских невест
Театр "Ла Скала" вновь открылся после карантина
Обновлённый "Ла Фениче" ждёт любителей оперы
Проливные дожди в Японии
"Мона Лиза" снова "выходит" на работу
Южная Корея: дроны на страже здоровья
Япония после наводнения
В Луизиане самолёт приземлился на шоссе
Британия: протестуют театры
ООН ищет саранчу на африканском континенте
Лечебно-профилактическая йога против ковида
Жители Газы протестуют против территориальных планов Израиля
Немецкий "Гринпис" критикует планы отказа от угля
Обнаженные активисты сковали себя у министерства финансов
Таксисты заблокировали движение в центре Мадрида
Экипаж пожарного вертолета облил турецких журналистов
Париж: протесты против принятия закона о биоэтике
Песочная скульптура главного борца с коронавирусом