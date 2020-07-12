Хэмилтон выиграл Гран-при Штирии

Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем второго этапа чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" - Гран-при Штирии. Это 85-я триумфальная гонка в карьере британца, который уступает по этому показателю лишь семикратному чемпиону мира немцу Михаэлю Шумахеру.

Настоящим кошмаром австрийский этап обернулся для "Феррари" - уже на старте ее пилот монегаск Шарль Леклер столкнулся с напарником по команде немцем Себастьяном Феттелем. В итоге оба сошли с трассы.

Второе место в гонке занял финский гонщик "Мерседеса" Валттери Боттас, третьим к финишу пришел нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Российский пилот команды "Альфа Таури" Даниил Квят финишировал десятым.

После двух этапов в личном зачете лидирует Боттас, вторым идет Хэмилтон, третьим - британский пилот "Макларена" Ландо Норрис. В Кубке конструкторов впереди "Мерседес".

Следующий этап "Формулы-1" пройдет через неделю в Венгрии.