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Сербия

Полиция разогнала протестующих в Белграде слезоточивым газом

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 Ирина Александрова
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Полиция разогнала протестующих в Белграде слезоточивым газом
Авторское право  Darko Vojinovic/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
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В Белграде вот уже несколько дней не прекращаются протесты против политики властей, направленной на сдерживание распространения коронавируса.Поздним вечером в пятницу группа демонстрантов пыталась прорваться в здание сербского парламента. Участники антиправительственной акции бросали в полицейских камни и бутылки. Нападениям подверглись и журналисты. Для разгона толпы стражи порядка применили слезоточивый газ и дубинки. Сообщается о задержании нескольких десятков человек.

Манифестации в Белграде начались после того как в минувший вторник президент Сербии Александар Вучич объявил о введении в столице страны комендантского часа в связи с эпидемией коронавируса. Граждане не поддержали решение сербского лидера и, не дожидаясь окончания его обращения к нации, вышли на улицы. После подключения к мирным акциям радикальных групп мирные протесты переросли в беспорядки.

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