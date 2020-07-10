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мир

Lamborghini представила суперкар, обогнавший время

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 Кнарик Хачатрян
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Lamborghini представила суперкар, обогнавший время
Авторское право  Il nuovo modello ibrido Roadster della Lamborghini (AP Photo).
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Безнаддувный двигатель V12 мощностью 770 л.с., скорость свыше 350 км/час, цена 2,5 млн евро - Lamborghini представила открытую версию своего самого мощного родстера. У аэродинамичного суперкара - футуристический дизайн, а силовая установка для накопления энергии использует не традиционные батареи, а уникальный суперконденсатор, плод последних достижений в области развития прогрессивных материалов.

Прошлой осенью автопроизводитель выпустил свой первый гибридный и самый мощный суперкар-купе Lamborghini Sian, имевший оглушительный успех, несмотря на трудные времена.

"У нас ни один заказ не отменили, заказчики были солидные, - говорит главный исполнительный директор Lamborghini Стефано Доменикали. - А теперь, когда всё полностью функционирует, новые заказы появляются в очень обнадёживающем темпе. Конечно, ещё нужно посмотреть, как это будет развиваться в ближайшие месяцы, но я верю, что у нашего сегмента будет меньше проблем, чем в обычном автомобильном секторе, для которого ближайшие пара месяцев будут наверняка критичными".

Историческая итальянская компания была основана в 1963 году Ферруччо Ламборгини в Сант'Агата Болоньезе. Сейчас она принадлежит Audi, группе Volkswagen. Закрытых "Сианов" выпустили всего 63, а родстеров ещё меньше – лишь 19. Эти цифры складываются в число 1963 – год основания фирмы. Все суперкары уже распроданы.

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