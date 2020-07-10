И.о. президента Боливии заразилась коронавирусом

Исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес заразилась коронавирусом.

"Учитывая, что за последнюю неделю у многих из моей команды был выявлен COVID-19, я тоже сделала тест, и он дал положительный результат", - сообщила она в видео, которое было опубликовано на ее странице в Twitter.

"Я буду находиться на карантине две недели до тех пор, пока мне не сделают еще один анализ для проверки состояния. Я чувствую себя хорошо", - добавила Аньес. По ее словам, она продолжит исполнять обязанности главы государства в удаленном режиме.

Ранее заболевание, вызываемое коронавирусом, было подтверждено у министра здравоохранения Боливии Эйди Роки, министра при президенте Йерко Нуньеса и министра горнорудной и металлургической промышленности Хорхе Оропесы. Нуньес госпитализирован, остальные лечатся дома.

10 марта власти Боливии сообщили о первых двух случаях инфицирования коронавирусом в стране. К настоящему моменту им заразились более 42 тысяч человек, умерли более 1,5 тысяч.