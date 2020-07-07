Задержан экс-журналист "Ведомостей" и "Коммерсанта" Иван Сафронов

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Задержан советник гендиректора госкорпорации "Роскосмос" и бывший журналист "Ведомостей" и "Коммерсанта" Иван Сафронов. ФСБ подозревает его в госизмене, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в ведомстве. По информации агентства, Сафронов собирал и передавал одной из спецслужб НАТО сведения "о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности Российской Федерации", составляющие гостайну.

"Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются", - подчеркнули в спецслужбе. Статья 275 УК РФ (государственная измена) предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.

В "Коммерсанте", где работал Иван Сафронов, сообщили, что его задержание стало полной неожиданностью для его бывшего руководства. "Конечно, так как Иван у нас год не работает, для меня это стало сюрпризом",- сказал гендиректор ИД "Коммерсантъ" Владимир Желонкин "Интерфаксу".

По его словам, никаких следственных действий до задержания Сафронова в "Коммерсанте" не производилось, никто из правоохранительных органов заинтересованности в работе Сафронова в газете не выражал.

Высказанное в некоторых СМИ предположение о том, что задержание Сафронова связано с его материалом от марта прошлого года, который вызвал недовольство Роскомнадзора, Желонкин считает несостоятельным. "Ну, не может быть основанием та заметка, это глупость",- сказал он.

Речь идет о статье, опубликованной 18 марта 2019 года в газете "Коммерсантъ", о планах России поставить в Египет несколько десятков тяжелых многофункциональных истребителей поколения "4++" Су-35. В июне того же года против "издания было зарегистрировано административное дело за разглашение сведений, представляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну. Статья об истребителях для Египта была удалена с сайта издания.

"Медиазона" сообщает, что на Лубянке, около здания ФСБ, начались одиночные пикеты в поддержку Сафронова. Уже были задержаны глава международного отдела "Коммерсанта" Елена Черненко и журналистка того же издания Кристина Дюрягина.

"Один из самых талантливых журналистов"

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что, по информации Кремля, задержание не связано с журналистской деятельностью Сафронова.

Песков также подтвердил свои слова, сказанные год назад, о том, что Сафронов - один из самых профессиональных и талантливых журналистов. "Я могу это повторить, это действительно так. Он [Сафронов] освещал работу правительства, работал в президентском пуле, мы все знаем его материалы, они отличались глубокой экспертизой", - отметил представитель Кремля.

Ранее во вторник в пресс-службе "Роскосмоса" подтвердили появившуюся в соцсетях информацию о задержании Сафронова по делу о госизмене. "На данный момент проводятся следственные мероприятия. Госкорпорация "Роскосмос" оказывает всяческое содействие следственным органам", - заявили в компании. В "Роскосмосе" подчеркнули, что задержание Сафронова не связано с его текущей работой в госкорпорации.

Сафронов был назначен на должность советника гендиректора "Роскосмоса" в середине мая. До этого он работал в газетах "Коммерсант" и "Ведомости", где специализировался на теме военно-технического сотрудничества и космических программах.

Что говорят коллеги Сафронова?

Демьян Кудрявцев, бывший совладелец газеты "Ведомости"

"Предъявления Ивану обвинений - подлость, низость системы, которая обязана, но не готова быть прозрачной даже по отношению к дружелюбному, внимательному и неравнодушному взгляду. Ваня не виноват в госизмене, но она происходит - государство изменилось и вот оно добралось до самых лучших своих детей, чтобы их сожрать".

Глеб Черкасов, бывший редактор отдела политики "Коммерсанта"

"Иван Сафронов ответственный, честный человек, настоящий профессионал и хороший друг. Я не верю в те обвинения, о которых говорится сейчас, но имею основания считать, что это попытка расправиться за то, что Ваня делал как журналист. Я надеюсь вскоре увидеть Ивана на свободе".

Илья Булавинов, бывший главный редактор "Ведомостей"

"В те обвинения, о которых сейчас пишут, я не верю. Он писал на очень чувствительные темы и понимал это, поэтому всегда был предельно осторожен и аккуратен. А уж работа на иностранную спецслужбу… Ваня никогда не был похож на идиота. Кроме того, в «Коммерсанте» он помимо прочего работал в президентском пуле. А значит, российские спецслужбы проверяли его вдоль и поперёк. Как-то одно с другим не вяжется".

Ольга Алленова, спецкорреспондент "Коммерсанта"

"Пока Ваня Сафронов был журналистом, его не трогали. Все-таки сажать журналиста за то, что он делает свою работу, даже им страшновато - свобода слова, западный мир осудит итд. Роскосмос уже заявил, что Ваню задержали не за его работу там. Я уверена, что Ваню преследуют за журналистскую работу. Думаю, многие коллеги тоже так считают. В России невозможно заниматься журналистикой, можно только обслуживать власть".