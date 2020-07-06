Июльский снег

Если кто-то изнывает от испепеляющего зноя, это явно происходит не в Норвегии.

И даже теплый Гольфстрим не помог жителям этого скандинавского королевства - в горах прошел мокрый снег.

Но потомков викингов и отважных путешественников устрашить холодом, пусть и летом - практически невозможно.

Каролин Норли, гид, работающая в горах, не унывает: "Нет плохой погоды, есть неподходящая одежда, я, когда провожу экскурсии, всегда об этом напоминаю".

Правда, кое-кто их экскурсантов хочет поскорее вернуться домой: "Вообще-то нас захватила ситуация врасплох, мы поменяли резину на летнюю, как мы будем спускаться в долину?".

Норвежские дороги считаются одними из лучших в мире, но осторожность на виражах не повредит.