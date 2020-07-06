Предварительные итоги выборов в Хорватии

В Хорватии на парламентских выборах после подсчета почти 90% бюллетеней правящая партия, возглавляемая премьером страны Пленковичем, получила около 70 депутатских мандатов из 151, у левоцентристов из блока Давора Бернардича - 42 места, и 15 парламентариев будут представлять "Движение за Отечество", это партия правой части политического спектра, ее возглавляет бизнесмен Мирослав Шкоро.

В штаб-квартире "Движения за Отечество" результатами скорее расстроены.

Вот что заявил один из видных представителей партии "Движения за Отечество" Игорь Петернель: "У правящей партии больше голосов, чем у нас, 70 мест, это, конечно, удивляет, но это результат демократических выборов.

Журналист Euronews Золтан Шипошедь передает из Загреба: "У программы Мирослава Шкоро оказалось меньше сторонников, чем рассчитывали партийные лидеры, их даже убавилось в сравнении с президентскими выборами, которые состоялись чуть больше полугода назад. Тут надеялись в том числе и на провал левоцентристов, но на некоторые посты в правительстве "Движение за Отечество" рассчитывать все же может".