Бранденбургские ворота в Берлине раскрашены цветами европейского флага. Так было отмечено начало председательства Германии в Евросоюзе.

На символической церемонией этот пост перешёл от Хорватии.

В течение следующих шести месяцев немецкое руководство будет осуществлять европейский проект и решать текущие вопросы такие, как борьба с коронавирусом..

Федеральному канцлеру придётся также координировать переговоры о выходе из ЕС Великобритании.

«Я буду добиваться хорошего решения, - обещала Ангела Меркель. - ЕС и Германия должны подготовиться и на случай, если соглашение с Соединённым Королевством не будет достигнуто».

Это не единственная сделка, которую нужно заключить усилиями Германии. Страны-членам ЕС предстоит договориться о плане восстановления после пандемии - в идеале до летних каникул, хотя это будет непросто.

В здании Совета ЕС в Брюсселе под немецким председательством будут приниматься общеевропейские решения не только об экономическом кризисе, но и о правах рабочих, спасении климата, миграции.