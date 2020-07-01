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Брюссельское бюро

Хорватия передала пост председателя Евросоюза Германии

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 Stefan Grobe
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Хорватия передала пост председателя Евросоюза Германии
Авторское право  Euronews
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Бранденбургские ворота в Берлине раскрашены цветами европейского флага. Так было отмечено начало председательства Германии в Евросоюзе.

На символической церемонией этот пост перешёл от Хорватии.

В течение следующих шести месяцев немецкое руководство будет осуществлять европейский проект и решать текущие вопросы такие, как борьба с коронавирусом..

Федеральному канцлеру придётся также координировать переговоры о выходе из ЕС Великобритании.

«Я буду добиваться хорошего решения, - обещала Ангела Меркель. - ЕС и Германия должны подготовиться и на случай, если соглашение с Соединённым Королевством не будет достигнуто».

Это не единственная сделка, которую нужно заключить усилиями Германии. Страны-членам ЕС предстоит договориться о плане восстановления после пандемии - в идеале до летних каникул, хотя это будет непросто.

В здании Совета ЕС в Брюсселе под немецким председательством будут приниматься общеевропейские решения не только об экономическом кризисе, но и о правах рабочих, спасении климата, миграции.

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