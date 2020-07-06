Экзамен для тестов на ковид

Как контролировать эффективность тестов, которые сегодня применяются для диагностики коронавируса и как избежать ложноотрицательных результатов? Какие эпидемиологические данные особенно важны для борьбы с пандемией? Европейские ученые из Объединенного исследовательского центра в Испре (Италия) ищут ответы на эти и другие вопросы, остро вставшие перед ЕС.

Ученым удалось разработать материалы для проверки достоверности тестов на коронавирус. Специалисты стремятся не допустить ложноотрицательного результата: иногда тесты сообщают, что человек здоров, тогда как в действительности он заражен ковидом. Новый материал представляет собой синтетическую неинфекционную часть вируса, которая осталась неизменной после мутации вируса.

Микробиолог Франческо Гатто рассказывает: "Мы видим, что молекула ведет себя точно так же, как геном коронавируса. Но она при этом не заражает, так как не является полнокомпонентной. Это позволяет задействовать вещество в тестах и гарантировать, что довольно сложный процесс пройдет гладко".

Контрольный материал позволяет лабораториям и производителям тестов на ковид проверять диагностический материал на достоверность, новинка адресована для всего европейского рынка, что то позволяет сделать процесс слаженным. Принцип проверки тестов прост: если диагностический материал не распознает контрольную молекулу, значит он не распознает и подлинный вирус.

Биолог Филипп Корбизье уточняет: "Этот положительный контроль позволяет гарантировать, что все... под контролем. Что тест работает правильно. И в этом случае отрицательный результат для пациента означает, то вируса нет, а не то, что тест не сработал".

С начала пандемии исследователи также занимаются сбором и анализом широкого спектра данных - эпидемиологических, социальных, экономических и экологических. Цель - помочь европейским правительствам разработать более эффективные меры реагирования на кризис и совместить общеевропейскую оординацию с гибким подходом на местах, исходя из санитарных потребностей каждый страны.

Алессандра Зампьери возглавляет отдел управления рисками в рамках Европейского исследовательского центра: "Эта информация оказалась полезной для анализа потребностей в медобрудовании, респираторах, масках, койках в реанимациях, количестве медперсонала на каждую неделю. Данные, статистика были важны с первого дня пандемии, и сегодня ничего не изменилось. Раньше было важно следить за пиками распространения вируса (это, впрочем,и сегодня надо делать), а теперь главное - контролировать развитие ситуации, наблюдать за повышением или понижением кривой, вычислить новые случаи. Это - по-прежнему один из приоритетов в Евросоюзе".

После работы над сценариями, позволяющими сделать выводы о распространении вируса и просчитать последствия локдауна, ученые сосредоточились на так называемом сценарии выхода с прицелом на период после эпидемии.

Эксперт Том де Грёв рассказывает: "Заболеваемость под контролем, но ситуация может обостриться, может быть вторая волна. Наше моделирование, разработка сценариев ориентированы на возможное поведение вируса этим летом с учетом баланса между экономикой турсектора и рисками общественного здоровья".

Разработчики сценария выхода и других прогностических моделей тесно сотрудничают с другими учреждениями, в том числе с Европейским центром профилактики и контроля заболеваний (ECDPC) в Швеции.