Боттас начинает и выигрывает

Финский пилот команды "Мерседес" Валттери Боттас стал победителем Гран-при Австрии - стартового этапа нового сезона чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1". Это его восьмая победа в карьере.

Второе место занял монегаск Шарль Леклер на "Феррари". Он уступил финну 2,7 секунды. Третьим стал пилот "Макларена" Ландо Норрис. Британец впервые взошел на пьедестал "королевских гонок", показав на последнем круге лучшее время дня и опередив шестикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона, финишировавшего вторым, но откатившегося на четвертое место из-за пятисекундного штрафа.

Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят не смог финишировать, на предпоследнем круге у него взорвалось заднее колесо.

Следующий этап "Формулы-1", календарь которой претерпел серьезные изменения из-за пандемии коронавируса, также пройдет на австрийской трассе в Шпильберге через неделю.