Сальвини: "Все жизни важны"

"Все жизни важны, и чёрные, и белые" — так лидер итальянской партии "Лига" Маттео Сальвини поздравил Дональда Трампа с днём независимости США. Правое движение провело масштабный митинг в центре Рима. Лидер движения упомянул как борьбу за права чернокожих, перекинувшуюся на весь мир, так и новый законопроект против гомофобии, который сейчас рассматривает итальянский парламент.

Маттео Сальвини, лидер "Лиги"

"Каждый должен иметь возможность жить своей жизнью и выражать свои чувства. Но не надо называть 'законом против гомофобии' закон, задача которого попросту заткнуть тех, кто уважает выбор каждого человека, но уверен в то же время, что имеет право и обязанность сказать всем и каждому, что у ребёнка должны быть мать и отец".

В пятницу в Италии опубликованы новые данные опросов: доверие к "Лиге" впервые за несколько месяцев начало расти, и свои голоса за Сальвини готовы отдать примерно четверть избирателей.

В то же время, в отличие от многих других "постковидных" стран, в Италии не падает рейтинг премьер-министра: беспартийного юриста Джузепеппе Конте стабильно поддерживают более 60%, он — самый популярный политик на Аппенинах.