Арестована бывшая подруга Джеффри Эпштейна

В США арестована британская предпринимательница Гислейн Максвелл — бывшая подруга Джеффри Эпштейна. Ей предъявлены обвинения в причастности к торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. Именно в этом обвиняли и покойного финансиста.

Максвелл состояла в близких отношениях с Эпшетйном в 1990-х и 2000-х годах. Следствие считает, что она играла ключевую роль в организации сексуальных преступлений.

Одри Стросс, прокурор:

"После установления контакта с несовершеннолетними жертвами, Максвелл пыталась подготовить их с помощью процесса, известного как 'груминг'. Например, обсуждала с ними темы секса, раздевалась перед ними или сама присутствовала при половых актах между жертвой и Эпштейном".

После этого девушек водили в кино, покупали им одежду или оплачивали обучение, чтобы они чувствовали себя в долгу.

При этом подчёркивается, что обвинения против 58-летней Максвелл касаются середины 90-х, тогда как улики против самого Эпштейна касались первой половины 2000-х.

По данным СМИ, именно Максвелл — дочь влиятельного медиамагната — познакомила Эпштейна с британским принцем Эндрю. Месяц назад американский минюст направил Лондону официальный запрос: от сына Елизаветы II хотят получить показания, пока что свидетельские. Но как минимум одна из жертв Эпштейна заявляла, что занималась сексом и с герцогом Йоркским.