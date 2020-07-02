Столкновение цивилизаций: Анкара намерена сделать музей мечетью

На протяжении почти полутора тысяч лет величественное купольное сооружение Айя-София успело побывать главным кафедральным собором Византии, мечетью во времена Оттоманской империи и получить статус музея уже в современной Турции.

Судьбу собора святой Софии или Айя-Софии решит Госсовет Турции, символ экуменизма может стать мечетью.

На проповеди патриарх Константинопольский Варфоломей сказал: "Этот шаг обратит миллионы христиан по всему миру против ислама. Собор святой Софии - место встречи, знак солидарности и взаимопонимания между христианством и исламом, но он может стать символом цивилизационного разлома".

Распоряжение о строительстве собора св Софии отдал византийский император Юстиниан. Возведение обошлось в несколько годовых бюджетов тогдашней империи. При строительстве использовали лучшие материалы, которые привезли отовсюду.

Как полагает активист Юнус Генч, что "христиане будут возражать, они будут недовольны тем, что Айя-София станет мечетью, и это естественно. Но мы мусульмане, это страна, в которой мусульмане у власти находятся с XV-го века, и ею всегда будут управлять мусульмане, и поэтому мы хотим, чтобы Айя-София стала мечетью".

Решение о том, что Айя-София станет музеем, было принято в ноябре 1934 года, 86 лет спустя Госсовет Турции может его отменить. Анкара уже ответила критикам, сказав, что не обязана учитывать при этом чье-либо мнение.

Научный сотрудник вашингтонского Института ближневосточной политики Сонер Чантай излагает свою версию: "С моей точки зрения, Эрдоган чувствует электоральное давление, он, с другой стороны, должен укрепить ряды своих сторонников, которые находятся на ультраправой консервативной части политического спектра. Именно поэтому он начинает дискуссию о статусе Айя-Софии, которая поможет ему вновь подчеркнуть, что ислам - соcтавная и важная часть турецкой национальной идентичности".

Административный суд Турции вынес определение, что изменение статуса памятника культуры и религии входит в компетенцию правительства, а оно должно принять решение о статусе Айя-Софии в течение ближайших двух недель.