Европейская комиссия добивается соблюдения прав пассажиров в условиях пандемии. Она начала дисциплинарную процедуру против Греции и Италии за то, что они разрешили воздушным и морскими перевозчикам выдавать купоны в обмен на неиспользованные билеты на рейсы, отменённые во время вспышки коронавируса.

Представитель Еврокомиссии напомнил, что полагается вернуть деньги пострадавшим путешественниам, если они того пожелают.

«Эти две страны, Греция и Италия, приняли законодательство, позволяющее авиакомпаниям предлагать ваучеры в качестве единственного способа компенсации, - сказал Стефан де Кеерсмакер. - Это противоречит директиве «О правах пассажиров », в которой чётко указано, что пассажиры имеют право получить денежное возмещение, а не ваучер."

У Афин и Рима теперь есть два месяца, чтобы ответить на «официальное уведомление», направленное Брюсселем. После этото их могут оштрафовать.

Еврокомиссия также разослала письма с предупреждениями о возможном наказании туроператорам десяти стран-членов. Это Чешская республика, Кипр, Греция, Франция, Италия, Хорватия, Литва, Польша, Словакия и Португалия.

Такие действия приветствовала Европейская ассоциация потребителей. В её заявлении для прессы говорится: «Теперь правительства обязаны обеспечить возмещение людям, которым оно нужно, и восстановить доверие в секторе путешествий и туризма».

Защитники прав пассажиров написали также, что будут сохранять бдительность и внимательно следить за реакцией стран-членов.