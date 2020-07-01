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Лечебно-профилактическая йога против ковида

Бангладешские полицейские усиливают устойчивость своего организма к коронавирусной заразе занятиями йогой. Некоторые из них уже переболели ковидом и вернулись на службу. Наклоны, растяжка и глубокое дыхание жолжно им вернуть прежнюю физическую форму.

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