Лечебно-профилактическая йога против ковида

Бангладешские полицейские усиливают устойчивость своего организма к коронавирусной заразе занятиями йогой. Некоторые из них уже переболели ковидом и вернулись на службу. Наклоны, растяжка и глубокое дыхание жолжно им вернуть прежнюю физическую форму.