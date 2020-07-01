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Жители Газы протестуют против территориальных планов Израиля

Хотя сектор Газа управляется правительством исламисткого движения ХАМАС фактически независимо от палестинской национальной администрации, протестующие вышли на демонстрацию под национальными флагами, чтобы показать единство палестинского народа в отношении израильских планов.

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