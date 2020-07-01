Активисты "Гринписа" забрались на крышу штаб-квартиры Христианско-демократического союза и завесили фасад чёрной тканью. На ней поместили портрет министра экономики Петера Альтмайера с надписью "ХДС: Тайные сделки с угольной промышленностью".
Таким образом экоактивисты критикуют правительственную схему постепенного отказа от угля и закрытия угольных электростанций. "Гринпис" называет эти планы "фарсом". Среди прочего, "зелёные" считают необоснованно большими компенсации компаниям, чьи ТЭЦ планируется закрыть.
Другие No Comment
Жители Газы протестуют против территориальных планов Израиля
Обнаженные активисты сковали себя у министерства финансов
Таксисты заблокировали движение в центре Мадрида
Экипаж пожарного вертолета облил турецких журналистов
Париж: протесты против принятия закона о биоэтике
Песочная скульптура главного борца с коронавирусом
Демонстрация в Бишкеке против закона "о манипуляции информацией"
Мокрый гей-парад на Тайване
Гонконг: новый законопроект — новые протесты
Спасайся от обезьян, смотри на котиков!
Праздник драконьих лодок в Гонконге
Праздничный салют в Москве продлился четверть часа
Новые рекорды Фредди Нока
Акции протеста против безработицы на юге Туниса
Зоопарк предлагает смотреть на редких котят
В ресторане только роботы!
Растениям на концерт можно без масок
"Выезд" из коронакризиса: в Лондоне построили паб на колёсах
Редкое затмение в день летнего солнцестояния
"Пятилетний Трамп" продаёт маски для сторонников президента США