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Штаб-квартира ХДС в Берлине

Активисты "Гринписа" забрались на крышу штаб-квартиры Христианско-демократического союза и завесили фасад чёрной тканью. На ней поместили портрет министра экономики Петера Альтмайера с надписью "ХДС: Тайные сделки с угольной промышленностью".

Таким образом экоактивисты критикуют правительственную схему постепенного отказа от угля и закрытия угольных электростанций. "Гринпис" называет эти планы "фарсом". Среди прочего, "зелёные" считают необоснованно большими компенсации компаниям, чьи ТЭЦ планируется закрыть.

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