Экипаж пожарного вертолета облил турецких журналистов

В Турции пожарный вертолет сбросил воду на журналистов, которые вели прямую трансляцию с места возгорания в районе Малтепе провинции Стамбул. Команда TRT News рассказывала зрителям о борьбе с пламенем и не заметила, как в поисках лучшего кадра сама оказалась "под прицелом" авиации. Всего в тушении огня были задействованы 60 пожарных и два вертолета. О возгорании службам сообщили примерно в 16 часов дня в воскресенье. В течение часа огонь был потушен. Площадь лесного пожара составила около 1 га.