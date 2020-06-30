Франция

По всей Франции во вторник прошли манифестации медработников. Они вышли на улицы, чтобы сказать во весь голос о том, что план по улучшению системы общественного здравоохранения, обещанный правительством, недостаточен для достижения цели. Предложенный после семи недель интенсивных переговоров между французским правительством и представителями профсоюзов, он в итоге был последними отвергнут.

"Конечно, есть медработники - но есть также технический персонал, секретари приёмных отделений больниц, есть дома для престарелых, - говорит Филипп Мартинез, глава профсоюза CGT. - Все видели, с какими проблемами мы столкнулись в последние месяцы. Нам аплодировали, а теперь у меня складывается впечатление, что всё возвращается на круги своя".

Французские власти пообещали выделить 300 млрд евро всем больницам страны и ещё 6 млрд для немедицинского персонала. Об этом объявил в понедельник министр здравоохранения Оливье Веран. Но протестующие указывают на подводные камни этого плана.

"Никакого ощутимого прогресса не достигнуто,и людям трудно это понять, - говорит сооснователь ассоциации Collectif Inter-Hôpitaux Стефан Догерм. - Правительство предложило миллиарды для повышения заработной платы персонала больниц, и это приблизительно та сумма, которую мы просили. Но мы узнали, что она будет разделена с частными больнгицами. Они, возможно, тоже в этом нуждаются, но мы просили её для повышения зарплаты младшему медперсоналу госдарственных больниц, он у нас самый низкооплачиваемый в Европе. Ведь у нас сейчас массовый исход из государственных медучреждений именного этой категории медработников".

Испания

"Защитим наше здравоохранение!", Позаботимся о тех, кто заботится о нас!", "Жизни медработников важны", - под такими лозунгами более 1000 испанских врачей, медсестёр и медбратьев вышли в понедельник на мадридскую площадь Пуэрта-дель-Соль. Сохраняя социальную дистанцию, они требовали увеличить число рабочих мест в больницах, в которых, по их словам, не хватает персонала и материалов не только в экстренных ситуациях, но и в обычном режиме.

_"Мы не герои, мы простые люди, - говорит 29-летняя медсестра Лусия Вильярехо. - Нам было страшно, но мы шли на работу, потому что это наша профессия. Нам было очень страшно, нам пришлось оставить дома свои семьи, чтобы заботиться о других. Мы также заражалались, многие наши коллеги заболели. Мы требуем, чтобы у нас было достаточно ресурсов. Они нам были нужны, и нам их всё время не хватало"._

К концу прошлой недели число испанских медработников, заразившихся коронавирусом, превысило 52 тысячи, более 60 из них скончались. Протестующие говорят, что на первом этапе эпидемии они испытывали острую нехватку средств защиты для обеспечения собстенной безопасности, и им приходилось делать их из подручных средств - пластиковых мешков для мусора и непромокаемых пелёнок.