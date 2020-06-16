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Франция

Гнев медработников Франции

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 Guillaume Petit
Гнев медработников Франции
Авторское право  كريستوف إينا/أ ب
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Во время карантина им аплодировали миллионы французов, благодарили за то, что они встали на передовой борьбы с коронавирусом, защищая сограждан. Теперь они вышли на улицы и хотят, чтбы их требования были услышаны.

В рядах протестующих - врачи, медсестры, административный персонал, работники из медико-социальных центров. Они кричат во весь голос о том, что в больницах Франции не хватает материальных и человеческих ресурсов, что за последние годы было значительно сокращено число больничных коек, в том числе и в отделениях интенсивной терапии. Они напоминют нынешним и предыдущим властям о годах бюджетных сокращений в сфере здравоохранения и ошибках в выборе политики:

- Больницам нужны кадры, нужно оборудование, чтобы мы могли работать должным образом. Вот уже 10 лет, как наши зарплаты заморожены! Необходимо, чтобы наша работа оценивалась надлежащим образом.

- Нам, к примеру, не платят за ночные часы больше, чем за дневные, хотя все знают, что ночью работать тяжелее. Да и в целом наша работа не оплачивается так, как должна была бы.

Протестующие требуют повышения ежемесячной зарплаты на 300 евро. Одна из медсестёр рассказала, что работает вот уже 20 лет и сейчас получает чистыми 1900 евро в месяц - всего на 700 евро больше минимальной заработной платы в стране. И она не единственная. По данным Брюсселя, французские медсёстры одни из самых низкооплачиваемых в Западной Европе.

- У нас на руках от 24 до 26 пациентов, мы отвечаем за их жизнь и здоровье, а с нами обращаются, как с отбросами. В случае же проблемы вся ответственность ложится на нас. Так что было бы хорошо, если бы с нами поступали немного честнее!

Во вторник десятки тысяч работников здравоохранения приняли участие в манифестациях в Лионе, Бордо, Марселе и Париже. Они призывали правительство изменить положение дел после кризиса, выявившего уязвимость французской системы здравоохранения, за что пришлось заплатить высокую цену.

_- Мне пришлось сказать 19-летней девушке, что стала сиротой из-за COVID-19, потому что у нас не было оборудования для ухода за ее матерью, потому что мы были вынуждены выбирать между 20-летней и 60-летней пациентками. Мы видели, как люди умирали в отделении неотложной помощи, потому что у нас не было для них места в палатах. _

Президент Эммануэль Макрон пообещал масштабный план для больниц, включающий инвестиции и повышение заработной платы медработникам. Ведутся переговоры, но протестующие говорят, что не питают особых иллюзий - они опасаются, что власти отделаются лишь косметическими мерами.

Манифестации французских медиков прошли в основном мирно, за исключением нескольких попыток раскачать ситуацию, которые были предприняты в Париже посторонними людьми.

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