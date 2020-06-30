Евросоюз собирает деньги на нужды сирийцев

Организация объединённых наций призывает национальные правительства собрать на неотложные нужды сирийского народа около 10 млрд долларов. 4 млрд должны быть направлены в саму Сирию, которая испытывает серьезные перебои с продовольствием, а 6 млрд беженцам из Сирии, оказавшимся в других странах. Этот призыв прозвучал на видео-конференции, организованной Европейским союзом.

«Целое поколение сирийских детей не видело ничего кроме войны. И конца этому пока нет, потому что сирийский народ все еще живет в страхе, все еще страдает. Его будущее неопределенно. И Европа не может и не будет не замечать этого», – заявил в своем обращении к участникам верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

По информации ООН, сейчас в Сирии более 11 млн внутренне перемещенных лиц нуждаются в гуманитарной помощи. Из-за галопирующей инфляции только за последний год цены на продукты питания выросли на 111 процентов. По данным Всемирной продовольственной программы (ВПП), опубликованным в апреле, каждый третий сириец не получает достаточно пищи. После 9 лет войны у 87% населения не осталось сбережений. Ситуацию усугубляет угроза коронавирусной инфекции и торгово-финансовые санкции со стороны США и Евросоюза.

«Минимальная продовольственная корзина сирийской семьи подорожал во время конфликта в 10 раз по сравнению с довоенным уровнем, – рассказывает директор ВПП по Сирии Корин Флейшер. – Поэтому многие люди говорят нам, что они ждут падения цен на продовольствие. Потому что сейчас его покупать не на что. Представьте себе, они мечтают о покупки еды, а не телевизора. Они даже продают свои холодильники».

В видео-конференции приняли участие 60 правительств и 25 неправительственных организаций. Но главное заинтересованное лицо, правительство Сирии, приглашено не было. В связи с чем официальный Дамаск обвинил Евросоюз в лицемерии.