Демонстрация в Бишкеке против закона "о манипуляции информацией"

В столице Киргизии Бишкеке около 1000 человек приняли участие в акции протеста против проекта закона о манипуляции информацией. Законопроект предполагает, что интернет-пользователю, владельцу сайта или страницы могут запретить распространять информацию, сочтя ее недостоверной, административным путем без решения суда. По мнению протестующих, такой закон приведет к ограничению свободы слова. Инициатор законопректа, депутат Гульшат Асылбаева получила тысячи негативных отзывов на свою инициативу в "Фейсбуке". Но Верховный совет Киргизии (Жогорку Кенеш) одобрил законопроект сразу разу во втором и третьем чтениях 25 июня. Теперь он поступил на подпись к президенту страны Сооронбаю Жээнбекову.