Польша голосует: будет ли второй тур?

В Польше проходит первый тур президентских выборов. К полудню по местному времени явка превысила 24%, что по словам ЦИК страны, рекорд по сравнению с предыдущими годами.

Свои голоса отдали 11 кандидатов на высший пост. Среди них — действующий глава государства Анджей Дуда, поддержанный правящей партией "Право и справедливость", и мэр Варшавы Рафал Тшасковский от крупнейшей оппозиционной партии "Гражданская платформа".

Президент Польши Анджей Дуда с супругой голосуют в Кракове Beata Zawrzal/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

Дуде прочат победу в первом туре, но недостаточной для избрания. По мнению наблюдателей, в схватке во втором туре, который запланирован на 12 июля, вероятнее всего, сойдутся как раз Дуда и Тшасковский.

Рафал Тшасковский с супругой голосуют в Варшаве Czarek Sokolowski/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

В этом случае, действующему президенту придется трудно, как ожидается, все оппозиционные голоса объединятся против него.

Взгляды обоих кандидатов расходятся по многим вопросам. От защиты традиционных ценностей и отношения к однополым бракам до конституционных норм, места Польши в Европе и диалога с Россией.

Данные экзитполов станут известны сразу после закрытия избирательных участков в 21:00.