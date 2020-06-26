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Великобритания

Нападение в Глазго не рассматривается как теракт

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 Ирина Шелудкова
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Место нападения в Глазго.
Место нападения в Глазго.   -   Авторское право  @JATV_Scotland/JATV_Scotland
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Нападение на людей с применением холодного оружия в центре шотландского Глазго не рассматривается полицией как теракт. Инцидент произошел в центре города на территории гостиницы "Парк инн". На время карантинных мер здесь были размещены около 80 просителей убежища. Шесть человек получили ранения, в том числе один полицейский. Нападавший застрелен стражами порядка.

Первый министр Шотландии Никола Стёрджен заявила: "Этот день стал для Глазго ужасным потрясением, особенно для тех, кого коснулся произошедший инцидент — для раненых и оказавшихся на месте и ставших свидетелями событий. Уверена, что сегодня не я одна буду думать о пострадавших и всех, кто подвергся негативному воздействию произошедшего."

Мотивы нападения устанавливаются, власти призывают местных жителей не заниматься домыслами. Пострадавший полицейский находится "в критическом, но стабильном" состоянии.

Очевидец рассказывает: "Мы начали спускаться вниз и когда пришли, то полиция уже была на месте, они быстро отреагировали на вызов, а затем они зашли в здание и убили подозреваемого".

Это уже второе подобное нападение в Великобритании за последние дни. В минувшую субботу в центре английского города Рединга молодой мужчина набросился с ножом на отдыхающих, убив трех человек. Нападение в Рединге было признано терактом, за которым стоял преступник-одиночка.

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