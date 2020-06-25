"Нужны ли носить маски под открытым небом? Насколько опасно ездить в метро?" Подобными вопросами засыпали из Европарламента Генерального директора Всемирной организации здравоохранения, который работает в Женеве.

Немецкий правоцентрист пожелал, чтобы ВОЗ работала эффективнее, прозрачнее и ответственнее:

"Берите пример с Урсулы фон дер Ляйен. Главы Еврокомисии извинилась, когда что-то пошло не так, - сказал Петер Лизе. - Может быть, и ВОЗ так поступит в следующий раз - не лично вы или ваши сотрудники, а страны-члены организации, которые не несут перед вами достаточной ответственности".

Генеральный директор отметил, что ВОЗ не справится в одиночку, есди инфекция будет и дальше распространяться по планете:

"Мы должны работать вместе над тем, чтобы были извлечены уроки этой пандемии, и мир никогда не был бы неподготовленным, - сказал Тедрос Адханом Гебрейесус. - Слишком долго мир действовал в цикле паники и пренебрежения".

«Зелёный» евродепутат из Финляндии призвал все страны и наднациональные организации лучше обмениваться информацией:

"Идея в том, чтобы все имели дорступ к данным и интеллектуальной собственностью, связанными с технологиями, которые могут помочь победить COVID-19, - сказал Вилле Ниисто. - Слишком мало компаний и стран-членов ЕС делают это. Открытие науки для всех в контексте кризиса в сфере здравоохранения - это проблема, на решением которой мы в Европе должны направить усилия".

Евродепутаты отмечали, что у ВОЗ есть возможность восстановить свой авторитет, если она внесет крупный вклад в разработику вакцины против коронавируса.

А Евросоюз решил по-своему приободрить человечество. В эти выходные он организует глобальный концерт с такими музыкантами-исполнителями, как Шакира и Coldplay.

ЕС также готовит сбор средств на то, чтобы обеспечить всеобщий доступ к средствам лечения от коронавируса.