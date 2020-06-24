Новые рекорды Фредди Нока

Известный швейцарский канатоходец Фредди Нок установил три новых мировых рекорда во время шоу на Glacier 3000 в Ле Диаблере (Les Diablerets) недалеко от Женевы. Этот горнолыжный курорт сейчас закрыт для туристов из-за пандемии, но его склоны использовали в качестве сцена шестро акробатов.

Во время своего выступления Фредди Нок прошёл 40 м по стальному тросу с уклоном более 39,1 ° градусов. Затем он проехал 367 м по кабелю, простирающемуся на высоте 175,4 м над землей, а в заключение прошёл 151,1 м по стальному тросу с завязанными глазами.

До этого выступления у Нока на счету было 22 мировых рекорда. Так, он прошёл по тросу канатной дороги, покорив самую высокую гору в Германии — Цугшпитце. Как оказалось, это была всего лишь разминка перед еще более дерзкими попытками.

Фредди Нок - родом из семьи артистов. Впервые он попытался пройти по канату, когда ему было всего 4 года.