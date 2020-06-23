Зоопарк предлагает смотреть на редких котят

Зоопарку Сан-Диего, который недавно вновь открылся после карантина, есть чем привлечь посетителей: это два котёнка дальневосточного леопарда, которые родились в конце апреля. Им ещё даже не придумали имена, но, по словам смотрителей, они уже уверенно бегают, лазают и не слушаются маму.
Дальневосточный, он же амурский, леопард — самый редкий подвид больших кошек. В дикой природе — на границе России, Китая и Северной Кореи — осталось лишь около ста особей.
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