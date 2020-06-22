Суд огласит приговор Кириллу Серебренникову 26 июня

Приговор режиссёру Кириллу Серебрянникову и другим фигурантам дела «Седьмой студии» должен быть оглашён 26 июня. В ходе слушаний в Мещанском суде в понедельник прокурор попросил признать их виновными в хищении 129 млн рублей при реализации театрального проекта «Платформа» и приговорить к заключению на сроки от 4 до 6 лет.

Защита настаивает на оправдании фигурантов дела. В суде Серебренников назвал обвинения «нелепыми» и говорил об их бездоказательности. Он заявил, что гордится проектом «Платформа», в рамках которого были организованы несколько сот мероприятий.

Дело «Седьмой студии» вызывает серьёзный международный резонанс. Во Франции он удостоен степени командора ордена Искусств и литературы. В день, когда прокурор попросил отправить режиссёра за решётку на 6 лет, список работ Серебренникова, отмеченных наградами, пополнил спектакль Outside — Синдикат кинокритиков Франции признал его лучшим зарубежным театральным проектом.