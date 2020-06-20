Норвегия стремится в "винному" признанию

Близ деревни Слинда, расположенной на Согне-фьорде в Норвегии находится одна из самых северных виноделен в мире – на одной широте с Гренландией и Аляской.

Столбик термометра в этом году здесь поднялся до 31 ° C. Такие высокие температуры — редкость для западной Норвегии. Но в течение последних 35 лет здесь наблюдается постепенное потепление. Что привело к сбою приходов времен года.Теперь летний вегетационный период здесь длиться дольше, чем обычно.

Здесь нам удалось вырастить 55 различных сортов винограда — кроме привычных, таких как "Шардоне" и "Пино-нуар". Для меня, как винодела, климатические изменения позитивны, потому что погода становится теплее Бьёрн Ове Бергум норвежский винодел

Нынешняя зима стала самой теплой за всю историю наблюдений. Времена года длятся дольше обычного. По словам виноделов, в сезон солнечные дни длятся на 30-40% дольше, чем во Франции.

Местные фермеры надеются, что через 30-40 лет Норвегия займет свое достойное место на винной карте мире.