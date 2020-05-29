Мозаика в виноградниках

Уникальную хорошо сохранившуюся древнеримскую мозаику обнаружили археологи под виноградником в северной Италии. Ярко окрашенный геометрический рисунок, частично раскопанный в окрестностях городка Неграр Вальполичелла близ Вероны, украшал пол виллы, которую впервые начали искать в 1922 году. И сами учёные, и жители городка с энтузиазмом рассказывают о находке, которую относят к примерно III-V вв н.э.

Я чувствовал себя ребёнком, попавшим в машину времени Джанни де Дзуккато археолог

_"Это было удивительное чувство, _ - говорит археолог Джанни де Дзуккато. - Признаюсь, когда мы открыли её, я был очень взволнован и чувствовал себя ребёнком, попавшим в машину времени, представляя эпоху, людей, которые жили здес, все истории, которые эта вилла скрывает и хранит".

"Планы по поводу этой римской виллы таковы: открыть эту красоту для всех, кого интересуют такие памятники. Эта находка повышает ценность территории и может стать важной культурной достопримечательностью страны в будущем.Мы верим, что культурный объект такой ценности заслуживает внимания и должен быть полностью изучен. Мы найдем возможность сделать так, чтобы это открыть это сокровище людям", - обещает мэр Неграр Вальполичеллы Роберто Гризон. s.

Археологи пытаются выяснить точные размеры комплекса вилл в окрестностях Неграр Вальполичеллы. По предварительным оценками, они занимают площадь в примерно 1000 кв. метров. Вокруг вилл были насажены сады. Найденая мозаика находилась под метровым слоем грунта. Прежде чем до неё добраться, археологи раскопали стены и ступени античного здания.