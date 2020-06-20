"Пятилетний Трамп" продаёт маски для сторонников президента США

Сторонники президента США Дональда Трампа готовятся к возобновлению его предвыборных встреч с избирателями, которые были отложены из-за коронавирусной пандемии. В Оклахоме местные жители решили использовать образ политика для продажи медицинских масок для участников собрания. Лицом коммерческого проекта стал мальчик с причёской как у действующего президента, — «пятилетний Трамп».