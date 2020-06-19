Россия и Беларусь подписали соглашение о взаимном признании виз

Россия и Беларусь подписали в пятницу соглашение о взаимном признании виз. Теперь граждане третьих государств с действующей визой одной из сторон смогут свободно въезжать, выезжать и пребывать на территории другой страны в течение срока действия визы. Каждая из сторон сохраняет за собой право в некоторых случаях отказать обладателям виз во въезде или сократить срок их пребывания на своей территории.

Ранее в пятницу президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко выразили "удовлетворение в связи с завершением работы над российско-белорусским межправительственным соглашением о взаимном признании виз".

Российское правительство подписало соглашение о взаимном признании виз 12 декабря 2018 года. Соглашение на уровне глав внешнеполитических ведомств планировалось подписать 13 декабря 2018 года, однако подписание документа было отложено.