Наследники Страдивари против Китая

Итальянская Кремона — город Амати, Страдивари и Гварнери. Столетиями здесь сохраняется традиция изготовления скрипок и виолончелей, учиться сюда приезжают со всего мира, и многие остаются на всегда.

Венгр Стефано Конья и спустя десять лет после выхода на пенсию продолжает создавать инструменты:

"Я не мыслю свою жизнь без этого и сейчас делаю всё возможное, чтобы продолжать работу. Я прихожу в мастерскую каждый день".

Ещё до того, как из Китая пришёл коронавирус, из Китая пришла конкуренция. Некоторые производители из Азии и Восточной Европы не стесняются называть свои изделия "кремонскими". Но борьба с контрафактом — не самое главное.

Средняя цена настоящей кремонской скрипки — 10 тысяч евро. Индивидуальные заказы для профессионалов могут достигать 25 тысяч. Не самый плохой китайский комплект с футляром и смычком — 200 евро.

Китайская продукция сейчас занимает около половины мирового рынка смычковых инструментов. Вся Италия, включая Кремону — меньше 5%.

Мастера надеются, что качество всё же окажется важнее количества.

Бенедикта Фридман, скрипичный мастер:

"Главное различие между кремонскими и китайскими скрипками в том, что китайскую делает множество рук. А здесь, в Кремоне, каждый мастер вкладывает в инструмент душу. Это очень важно".