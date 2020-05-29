"Пассакалья" для Euronews

Euronews стал гостем семьи Нади Цвинер, выдающейся немецкой скрипачки, живущей в Лейпциге. Парадоксальным образом пандемия открывает двери, обычно наглухо закрытые: журналисту дали добро на съемку домашнего концерта Нади; в руках у исполнительницы - раритет, скрипка работы Давида Теклера 1732 года.

Памплона, Бристоль, Лондон, Нью-Йорк - все концерты Нади отменены. Исполнительница играет в своем кабинете вместо престижных Уигмор-Холл и Карнеги-Холл.

Надя убеждена: власти должны активнее поддерживать музыкантов, которые сильно пострадали от закрытия концертных залов, оперных театров и фестивалей.

Цвинер была одной из основательниц квартета Kuss в Берлине, затем стала играть в составе лондонского "Английского концерта" Специализация Нади - музыка 17-19 веков. За плечами женщины - сотрудничество с оперным оркестром Мюнхена, Академией древней музыки, английскими исполнителями барочной музыки; она работала с Тревором Пинноком, Саймоном Рэттлом, Лоренсом Каммингсом, Уильямом Кристи, Эммануэль Айм... В 2007 году Надя возглавила "Английский концерт" и в его составе объездила с гастролями весь мир.

Живя в Лейпциге, она говорит об особой созвучности ей музыки Баха. Но для Euronews Надя решила сыграть "Пассакалью" из цикла "Мистических сонат" Генриха Бибера.