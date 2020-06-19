Виртуальный саммит Евросоюза показался скучнее очных

Корреспондент Euronews Андрей Бекетов передаёт из Брюсселя:

Пятничный саммит Евросоюза был уникален тем, что впервые проходил в виртуальном пространстве. Оставаясь в национальной самоизоляции, лидеры не приехали, в Брюссель и не смогли изложить свои позиции журналистам у входа перед началом переговоров.

Повестку дня диктовал и делал заявления от имени всех председатель Шарль Мишель. Все, что происходило на Саммите, было видно на большем экране, разделенном на окна для участников. Обычно за каждым из них в Брюсселе сидят десятки советников, но теперь президент или премьер работал в одиночку из своего кабинета. И его легко было бы поставить в трудное положение оппоненту, а значит между ними могли углубиться разногласия и даже накалиться страсти. Но на первый раз все, похоже, себя сдерживали и осторожно подбирали слова.

Зал заседаний в здании Евросовета нару лет назад нарочно построили тесным, чтобы лидеры смотрели друг другу в глаза. Он остался пустым. Зато обстановка видеоконференции было более деловой, а обмен мнениями — более конкретным.

Исчезли некоторые традиции. Так, журналисты не караулили на выходе из здания немецкого канцлера. Бывало, Ангела Меркель выходила с затянувшегося заседания погулять или купить кулек бельгийской жареной картошки.

Но приходится привыкать к физическому отсутствию лидеров на саммите.