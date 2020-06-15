Возвращение к привычной жизни

В Париже впервые с момента введения карантина полностью открылись кафе и рестораны. Регион Иль-де-Франс перешел в так называемую "зеленую зону". Власти страны заявляют, что Франция преодолела самый тяжелый период эпидемии, но напоминают о необходимости соблюдения санитарных правил. Действует запрет на собрания в общественных местах численностью более 10 человек.

Говорят местные жители:

"Это похоже не острожное возрождение!"

"Очень важно соблюдать меры безопасности, даже если открылись кафе".

Власти Франции направили в общей сложности почти 500 млрд евро для поддержки экономики страны. В понедельник после долгого перерыва в работе начали принимать туристов свыше трех десятков объектов истории и культуры.

В Великобритании возобновили работу непродовольственный магазины. Первыми открыли двери для клиентов сетевые универмаги, торговые точки операторов сотовой и интернет-связи, крупные магазины электроники и косметики, а также магазины одежды, однако в большинстве из них нельзя будет примерить понравившиеся вещи.

Джейс Тирелл, генеральный директор крупнейшего в Великобритании объединения предприятий розничной торговли и сферы услуг New West End Company, говорит:

"Уже с 6 утра выстроились очереди, очевидно, что на покупки был неудовлетворенный спрос. Постепенно люди привыкают снова выходить на улицу, у них появляется уверенность, важно , что покупатели возвращаются в магазины. Действует целый ряд санитарных мер — мы установили точки для дезинфекции рук, дополнительные указатели, сотрудники напоминают о социальном дистанцировании. Безопасность — наш приоритет".

При этом многие британские сетевые ретейлеры понесли слишком крупные финансовые потери и не смогут возобновить работу после карантина. Кафе, рестораны и пабы в Великобритании откроются не раньше 4 июля.