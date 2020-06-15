ЕС заинтересовался сокращением углеродности жидкого топлива

Евросоюз намерен значительно сократить к 2050 году выбросы углекислого газа в основном за счёт перехода с ископаемых на возобновляемые источники энергии. Но теперь рассматривается также возможность смешивать традиционное топливо с горючим, произведенным не из нефти и содержащим мало углерода.

«Спрос на горючие жидкости растёт во всем мире, и мы можем сочетать это с движением в климатический нейтральное будущее, - говорит генеральный директор организации Европейское топливо Джон Купер. – Если Евросоюз проявит о лидерство и готовность проводить решительную политику, то европейская промышленность может стать пионером во внедрении этих технологий. И, кстати, многие из этих технологий также необходимы для других энергоёмких отраслей ".

Низкоуглеродистые жидкости могут быть произведены из биомассы. Кроме того, углерод можно захватывать из выхлопных газов и прочих выбросов и не выпускать в атмосферу.

И всё же Брюссель продолжает считать приоритетом использование энергии солнца, воды и ветра для выработки электричества. Но если ею можно заменить бензин в автомобилях, это куда труднее сделать с соляркой для грузовиков и керосином для авиации.

Одна из руководителей зелёной организации «Транспорт и окружающая среда» обвиняет топливную промышленность в недооценке климатического кризиса:

«Она уходит от ответа на вопрос, когда же мы прекратим добычу и использование нефти и газа, - говорит Лора Баффет. – Выбросы транспорта станут нулевыми только, когда он перестанет использовать ископаемое топливо. Так называемые низкоуглеродные альтернативы на самом деле не являются таковыми. Не является низкоуглеродным и биотопливо, которое производится из пищевых культур и поэтому способствует вырубке леса. По-этому, топливная промышленность использует тактику проволочек, когда пытается переключить наше внимание на горючее, которое можно смешивать с нефтепродуктами».

Министры энергетики Евросоюза обсуждают в эти дни выполнение задач «Зелёной сделки» по предотвращению климатических изменений в условиях преодоления экономического спада, вызванного пандемией коронавируса. Каждая страна вскоре представить свои планы на оценку Брюсселя.

«Многие государства-члены имеют конркетные бюджеты для финансирования восстановления с помощью пакета ЕС, – говорит еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. – Мы будем тесно сотрудничать, чтобы использовать эту возможность для преобразования энергетических секторов и экономики».

Тем временем восемь в основном восточноевропейских стран начали добиваться от Евросоюза финансирования своих проектов добычи природного газа. Экологические группы предупреждают, что любые дальнейшие инвестиции в инфраструктуру ископаемого топлива помешают ЕС достичь своих климатических целей.