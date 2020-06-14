В Кубинке открыт главный храм вооружённых сил РФ

В парке "Патриот" в подмосковной Кубинке Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил храм Вооруженных сил РФ — Патриарший собор Воскресения Христова.

Церемония открытия и освящения храма должна была состояться 9 мая, в 75-ую годовщину победы в Великой Отечественной Войне, однако была отложена из-за пандемии коронавируса.

Собор возведен на пожертвования. Высота его звонницы составляет 75 м, а протяженность галереи "Дорога памяти" - 1 418 м, по числу дней войны. Диаметр барабана, на котором установлен центральный купол, - 19,45 м.

Своды храма собраны из витражей с изображением орденов, которыми награждали за ратные подвиги в разные периоды российской истории, а образ Спаса Нерукотворного в центральном куполе храма — самое большое изображение лика Христа, выполненное в мозаике.

Изначально по проекту на одном из мозаичных панно были изображены в числе прочих Иосиф Сталин, Владимир Путин, Сергей Шойгу и другие чиновники. Но после резкой критики со стороны общественности их заменили ликами Божьей Матери и священников.