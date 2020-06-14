Глава полиции Атланты подала в отставку из-за убийства афроамериканца

Глава полиции Атланты Эрика Шилдс подала в отставку после того, как ее подчиненный застрелил оказавшего ему сопротивление афроамериканца. Протесты против расизма и насилия со стороны правоохранителей, сотрясающие США последние три недели, вспыхнули в городе с новой силой.

27-летний Рэйшард Брукс уснул за рулем у ресторана быстрого питания и мешал другим автомобилям подъехать к окошку выдачи заказов. В ходе задержания нетрезвый мужчина выхватил из рук одного из полицейских электрошокер. Тот выстрелил. Раненый позже скончался в больнице.

"Эрика Шилдс проработала в полиции более 20 лет, и всегда считалась ее ценным сотрудником. Она искренне любит жителей Атланты и желает, чтобы город продемонстрировал всей стране, что такое по-настоящему осмысленная реформа. Эрика Шилдс уходит с поста главы городской полиции в надежде, что это поможет Атланте двигаться дальше, восстановить утраченное доверие к властям в обществе", - заявила мэр Кейша Лэнс Боттомс.

С требованием разобраться в случившемся и уволить убившего Брукса полицейского манифестанты перекрыли крупную автотрассу и подожгли ресторан, у которого все произошло. Для разгона беспорядков правоохранители применили слезоточивый газ.