"Брексит": предпринимателям дадут больше времени

Лондон не продлит переходный период, но отложит введение таможенных проверок импорта из ЕС, чтобы дать пострадавшим от пандемии коронавируса предпринимателям больше времени. С января Великобритания начнет взимать пошлины за ввоз стандартных товаров – электроники, одежды, но на заполнение деклараций у импортеров будет еще полгода. С апреля контроль станет обязательными для продукции животного происхождения и только с июля – для всех товаров из Евросоюза.

"Мы считаем, что продление переходного периода не имеет смысла. Он подойдет к концу 31 декабря. Мы стремимся дать предпринимателям больше определенности, чтбы они могли адаптироваться к нашему плану по выходу из ЕС", - заявил министр Великобритании по особым поручениям Майкл Гоув.

Вице-председатель Еврокомиссии Марош Шефчович отметил, что Брюссель по-прежнему готов к новым отсрочкам. До сих пор сторонам не удалось найти компромисса по целому ряду вопросов относительно строительства их будущих отношений.

"Они хотят получать всевозможные выгоды, хотя больше не являются членом Европейского союза и не могут на них рассчитывать. Но речь даже не об этом. Половина переходного периода позади. Мы провели четыре раунда переговоров, но никак не можем выйти из тупика", - говорит Кати Пири, член Европарламента от Нидерландов.

До сих пор не согласованы вопросы, касающиеся, в том числе, равных условий для британского и европейского бизнеса, рыболовства, сельского хозяйства, окружающей среды. В понедельник британский премьер-министр Борис Джонсон и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен проведут переговоры по видеосвязи. Еще пять встреч между представителями Лондона и Брюсселя состоятся в июле и августе.