Испанская полиция пресекла торговлю людьми

Испанская полиция пресекла деятельность преступной группировки, занимавшейся незаконной перевозкой и торговлей людьми.

По данным на сегодня, группировке удалось вывезти в Испанию около 1000 выходцев из стран южнее Сахары, том числе беременных женщин и детей. Каждый из них должен был заплатить контрабандистам как минимум 500 евро.

Главари преступной сети находились в Каталонии, на них работали десятки африканцев, переправлявших нелегалов из Испании во Францию, Германию, Португалию и Нидерланды. В ходе операции, проведённой при участии правоохранительных сил заинтересованных европейских стран, были задержаны 12 членов группировки.

Что касается легальной миграции, то в марте и апреле - после того, как Евросоюз закрыл внешние границы и приостановил свободную циркуляцию внутри Шенгенской зоны - количество заявок на предоставление убежища сократилось на 43 и 87 % соответственно.