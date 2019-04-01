Эмиграция вреднее иммиграции

Одна из главных предвыборных тем в Европе - иммиграция. Но последнее исследование указывает на ущерб от эмиграции. Из стран ЕС, особенно в южных и восточных, уезжают высококвалифицированные трудящиеся, недавние выпускники ВУЗов. Всех сложно заменить,

В условиях свободы перемещения рабочей силы сокращается население Латвии, Литвы, Венгрии, Болгарии, Греции.

В Польше, Венгрии, Болгарии, Италии, Испании граждане опасаются утечки мозгов больше, чем притока беженцев.

«Много молодёжи из Эстонии переезжает в Финляндию — между ними нет языкового барьера, у них схожая культура, - говорит итальянский социолог Симона Каваллини. - Люди также выбирают новую страну поближе к старой. Хорваты переезжают в Чешскую Республику и в Германию. Важны культурный фактор и условия жизни ".

Недавний финансовый кризис и рост безработицы лишили многих европейцев надежды на благополучное будущее на родине. Интеграция, глоболизация интернет упростили трудоустройство за границей. Богатые фирмы ведут охоту за головами.

И вот уже Испания, Италия, Греция рассматривают меры по ограничению эмиграции, например дипломированных специалистов обязывают вначале расплатиться за образование.

Между тем, популисты, такие, как итальянский премьер Сальвини или венгерский Орбан, играют на ксенофобии, призывают не впускать иностранцев, вместо того, чтобы сосредоточить усилия на создании экономических перспектив для собственных граждан .