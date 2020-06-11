Amazon закрыла полиции США доступ к технологии распознавания лиц

Amazon на год закрыла полиции США доступ к системе распознавания лиц. В компании потребовали, чтобы за это время Конгресс разработал законы, ужесточающие правила использования таких технологий.

Как отмечает Reuters, “это решение стало кульминацией двухлетней борьбы Amazon с активистами движения за гражданские свободы, которые опасались, что неточные результаты работы системы могут привести к несправедливым арестам”.

Мы выступаем за то, чтобы правительства вводили более строгие правила, регулирующие этическое использование технологии распознавания лиц, и в последние дни Конгресс, похоже, готов принять этот вызов Заявление Amazon

В компании также заверили, что организации, которые борются с торговлей людьми и ищут пропавших детей, по-прежнему смогут пользоваться этой технологией.

Издание The Wall Street Journal отмечает, что система распознавания лиц уже давно подвергается критике и обвинениям в “расовой предвзятости”: многие алгоритмы склонны к ошибочной идентификации изображений афроамериканцев и представителей других этнических меньшинств. В последние недели этот вопрос стал еще более актуальным из-за вспыхнувших в разных странах акций протеста против расизма и полицейского произвола.

Несколько дней назад о приостановке работ по созданию системы распознавания лиц сообщила компания IBM.

"IBM выступает решительно против любой технологии (включая технологию распознавания лиц других компаний), используемых для массовой слежки, идентификации по расовому признаку, нарушения основных прав и свобод и для любых других целей, которые идут вразрез с нашими принципами доверия и прозрачности”, - говорится в письме компании, которое было направлено американским законодателям.

По данным Интерпола, с конца 2016 года благодаря системе распознавания лиц организация смогла найти более 650 преступников, беглецов, лиц, представляющих интерес для следствия, и пропавших людей.

Этой зимой лондонская полиция объявила, что начнет использовать систему распознавания лиц, которая будет работать в режиме реального времени.

"Мы используем систему распознавания лиц для борьбы с насилием, с преступлениями с использованием оружия и ножей, с сексуальной эксплуатацией детей, а также для защиты уязвимых групп населения", - говорится на сайте полиции.