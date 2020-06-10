Экономика во время пандемии: прогноз ОЭСР

Кризис, вызванный пандемией коронавируса, обернется долгосрочными последствиями, предупреждает Организация экономического сотрудничества и развития. Эксперты представили два сценария. Менее пессимистичный прогноз — в случае сдерживания пандемии — предполагает, что ВВП еврозоны может снизиться на 9,1%. Во Франции сокращение будет более значительным — ВВП упадет на 11,4%.

Генеральный секретарь ОЭСР Хосе Анхель Гурриа заявил: "Без второй волны коронавируса мировая экономика в этом году потеряет 6% ВВП, но если произойдет вторая волна, то сокращение может составить 7,5% и даже больше. Восстановление скорее всего будет прерывисты ."

В случае второй вспышки коронавируса во Франции экономика сократится на 14,1% .

Авторы доклада выразили уверенность, что для быстрого контроля над пандемией и ускорения глобального развития необходимо более тесное международное сотрудничество.

Генеральный секретарь ОЭСР Хосе Анхель Гурриа: "Будущее Европы — это интеграция. Интегрированная Европа будет более состоятельной. Уровень жизни людей повысится. Системы здравоохранения не входят в круг ответственности Еврокомиссии. Это ответственность каждой из стран и в данной ситуации мы столкнулись с разными подходами к принятию мер в области здравоохранения и и в том, что касается сбора данных и реагирования на эту информацию. Но в целом можно сказать что подход был достаточно последовательным и целостным".

В ОЭСР отмечают, что перспективы экономического развития зависят от ряда факторов, и говорят о предстоящем продолжительном периоде неопределенности.